Voller Parkplatz, voller Verkaufsraum, lange Schlangen an der Kasse, zufriedene Kunden: Solche Bilder wünschen sich Falk und Diana Hartmann am liebsten jeden Tag: Am Donnerstag eröffnete in Kaltensundheim ihr 24/7-Einkaufsmarkt „Immerda“ am Standort des ehemaligen Nahkauf-Marktes – der Erste in der Stadt Kaltennordheim. So viel vorab: Das Interesse war groß – aus fast allen Orten der Hohen Rhön kamen Neugierige, um Angebot und Konzept in Augenschein zu nehmen, Eindrücke zu sammeln oder um einfach die Gelegenheit zu nutzen, einzukaufen.