Unter dem Arbeitstitel „RennsteigBus“ plant das Thüringer Verkehrsministerium eine durchgängige Buslinie entlang des Höhenwegs im Thüringer Wald. Wie das Ministerium auf Nachfrage mitteilte, geht es um die „Idee eines neuen Verkehrsangebots mit touristischem Mehrwert“. Die Landesgrenzen übergreifende Verbindung sei sowohl für den Alltagsverkehr als auch für den Tourismus sinnvoll. Von der Landesentwicklungsgesellschaft LEG sei eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorgelegt worden.