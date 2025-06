Seit der Jahrtausendwende finden immer kurz vor der Sommerpause des Staatstheaters Meiningen hier die Nachwuchs-Theatertage statt. Durch Corona entfielen sie zwei Mal, sodass das Jubiläum dann wohl in zwei Jahren gefeiert werden kann. Seither entwickelt sich das große Programm stetig weiter, ein Motto wird alljährlich gefunden und die jungen Leute leben für vier Tage im Zauber der Theaterwelt. Inklusion und „Into the Island“ waren 2025 die Themen, in denen sich alle entdecken konnten.