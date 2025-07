23-Jähriger gestorben: Zwei 19-Jährige wegen Mordvorwurfs festgenommen

Zella-Mehlis/Meiningen (dpa/th) - Nach dem Fund eines toten 23-Jährigen in einem Bachlauf in Zella-Mehlis sind nun zwei tatverdächtige junge Männer festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Meiningen wirft den beiden 19-Jährigen Mord vor. Die Deutschen seien am Morgen in Meiningen und Zella-Mehlis festgenommen worden und sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.