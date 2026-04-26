Bei idealem Laufwetter nahmen an die 200 Läufer an der Startlinie im Stadion des TSV 08 Gleichamberg Aufstellung, um zum einem den 679 Meter hohen Keltengipfel im flotten Tempo zu erklimmen oder zum anderen flotte Runden im und um das Sportplatzareal zu drehen. Die schnellsten Laufschuhe für den zwölf Kilometer langen Gipfelsturm zum Großen Gleichberg hatten die Brüder Roberto (56:04 Minuten) und Peter Schumann (57:17) aus Gleichamberg sowie bei den Frauen die frischgebackene deutsche Senioren-Berglaufmeisterin, Anke Härtl (1:07:58 h), angezogen.