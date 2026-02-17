Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) lädt anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Meiningens zu einer Gedenkveranstaltung auf den Parkfriedhof ein, um an das Geschehen zu erinnern. Diese findet am Montag, 23. Februar, ab 11.30 Uhr an der Gedenkstätte für die Meininger Bombenopfer statt. Zur kulturellen Umrahmung der Veranstaltung tragen Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums Meiningen bei, während das Stadtoberhaupt sowie Vikar Sebastian Glöckner mit ihren Reden ein Zeichen gegen das Vergessen setzen wollen.