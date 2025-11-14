Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 227.900 Liter sogenannter "wassergefährdender Stoffe" bei Unfällen freigesetzt. Dabei handelt es sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes um Substanzen wie Gülle und Gärsubstrat, die in großen Mengen eine Gefahr für die Umwelt darstellen können, aber auch um Mineralölprodukte wie Öl und Kraftstoff. Insgesamt kam es demnach zu 51 Unfällen, bei denen derartige Substanzen freigesetzt worden sind - 31 davon waren "Beförderungsunfälle" mit Straßenfahrzeugen.