Spenden verteilen war am Freitag in Sachsenbrunn angesagt: 2250 Euro wurden an diesem Spätnachmittag im Gasthaus „Zum Lindenbaum“ ausgereicht. Sie stammen vom Nachkirmesverein Sachsenbrunn e. V. sowie vom Eisfelder Unternehmer Klaus-Dieter Bock (Holz- und Bautenschutz) mit Sohn Marco. Der Nachkirmesverein spendete 1000 Euro an die Kindertagesstätte Sachsenbrunn, den Sportverein Falke Sachsenbrunn sowie an die Kirchgemeinde Sachsenbrunn-Stelzen und die Jugendfeuerwehr. Sie alle konnten sich über jeweils 250 Euro freuen.