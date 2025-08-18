Sonntagvormittag um kurz vor 9 an der Sporthalle im Riegelsweg: Seit knapp drei Stunden waren die fleißigen Helfer bereits im Einsatz und mit dem bevorstehenden Startschuss für den 30 km-Lauf stand nun auch der eigentliche Teil der Traditionsveranstaltung in seiner 22. Ausgabe an. Pünktlich auf die Sekunde starteten 26 Läuferinnen und Läufer, 286 weitere sollten in den übrigen Kategorien noch folgen und damit abermals für einen starken Zuspruch für den Pleßlauf sorgen.