Mit insgesamt 312 Läuferinnen und Läufern in den verschiedensten Altersklassen und in insgesamt sieben möglichen Kategorien kratzte die 22. Ausgabe des Pleßlaufs leicht am Teilnehmerrekord. Eine kühle Brise machte es auf den Strecken aller Anstrengung zum Trotz sehr angenehm und beste Stimmung herrschte ohnehin. Dafür sorgten die Teilnehmer wie auch der gastgebende Lauftreff Breitungen wieder einmal mit bester Organisation. Nach mehr als zwei Jahrzehnten herrscht bei der Traditionsveranstaltung in Breitungen diesbezüglich längst Routine. Rico Nehls (LuT Aschaffenburg) feierte den Sieg auf der 30 km-Strecke, Kathrin Papst vom Meininger Laufclub überquerte hier als schnellste Läuferin die Ziellinie. Nadine Hübel (TV Dipperz) feierte nach mehrmonatiger Verletzungspause mit ihrem Sieg über 21,1 km ein mehr als gelungenes Comeback, Marcel Krieghoff lief diesmal die 10,7 km-Strecke und zwar siegreich.