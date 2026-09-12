Augsburg (dpa/lby) - Dieser Punktverlust konnte vor allem Michael Gregoritsch die Laune nicht vermiesen. Der FC Augsburg hat beim 2:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen am dritten Spieltag zwar erstmals in der Saison nicht gewonnen. Und die Sensations-Tabellenführung ist deswegen auch dahin. Weil Sturm-Routinier Gregoritsch aber gleich beide Tore der Schwaben erzielte, avancierte er zum alleinigen Rekordtorschützen des FCA in der Fußball-Bundesliga. "Das ist für mich ein Tag für die Ewigkeit", sagte der Österreicher sichtlich bewegt.