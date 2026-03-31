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22-Jähriger festgenommen "Nicht die beste Fälschung": Verkäuferin entdeckt Falschgeld

Eine Verkäuferin erkennt sofort: Das stimmt was nicht. Kurz darauf findet die Polizei bei einem jungen Mann ziemlich viel Falschgeld.

22-Jähriger festgenommen: Nicht die beste Fälschung: Verkäuferin entdeckt Falschgeld
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Mit einem falschen Fünfziger wollte ein Mann in Nürnberg bezahlen - erfolglos. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Falschgeld in Höhe von mehr als 17.000 Euro hat die Polizei bei einem 22-Jährigen in Nürnberg sichergestellt. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vorher versucht, in der Innenstadt mit einer falschen 50-Euro-Banknote zu bezahlen. Die Verkäuferin stellte bei der Überprüfung des Geldscheins jedoch fest, dass es sich um eine Fälschung handelte und rief die Polizei. Es sei "nicht die beste Fälschung" gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

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Eine Streife nahm den Mann vorläufig fest. Als sie seine Sachen durchsuchten, fanden die Beamten noch weitere gefälschte Geldscheine. Der 22-Jährige sollte im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ob er die "Blüten" selbst hergestellt hat oder noch Komplizen hat, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte der Sprecher.