Nürnberg (dpa/lby) - Falschgeld in Höhe von mehr als 17.000 Euro hat die Polizei bei einem 22-Jährigen in Nürnberg sichergestellt. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vorher versucht, in der Innenstadt mit einer falschen 50-Euro-Banknote zu bezahlen. Die Verkäuferin stellte bei der Überprüfung des Geldscheins jedoch fest, dass es sich um eine Fälschung handelte und rief die Polizei. Es sei "nicht die beste Fälschung" gewesen, sagte ein Polizeisprecher.