"Im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, mit dem Punkt heute leben und vor allem mit der Art und Weise für das allererste Spiel", resümierte Trainer Alper Kayabunar. Dass die Münchner ihre Gegner - die vorige Saison auch noch in der 3. Liga spielten - sofort dominieren, das war ohnehin nicht zu erwarten. Dafür fehlte den "Löwen" einfach das gemeinsame Training; einige Spieler liefen nach Hau-Ruck-Verpflichtungen fast ohne Sommervorbereitung auf.