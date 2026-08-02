Schweinfurt/München (dpa/lby) - Die neuen Münchner "Löwen" stellten sich vor die Fankurve und ließen sich von den vielen mitgereisten Anhängern feiern. Ob bei den Fußballern dabei Zufriedenheit oder Enttäuschung überwog, das war aus den Gesichtern schwer zu lesen. Nach Wochen des Schocks und des Chaos, der Ungewissheit und des Aufbruchs ist der TSV 1860 München tatsächlich auch sportlich in Regionalliga Bayern gestartet. Das 2:2 (1:1) beim 1. FC Schweinfurt werten die Verantwortlichen dabei als klaren Mutmacher.