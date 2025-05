Nach Veilsdorf und Streufdorf steht am 3. Mai im Werra-Rennsteig-Cup (WRC) der 22. Gleichamberglauf auf dem Programm. Der erste Startschuss fällt um 14 Uhr auf dem Sportplatz und geht über den langen Kanten über zwölf Kilometer über den Großen Gleichberg. Ob die Vorjahressieger – Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) aus Forschengereuth bei den Männern sowie Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) – an den Start gehen, ist noch nicht klar. 2024 bewältigte Hittinger den Kurs hinauf zum 679 Meter hohen Plateau des Großen Gleichberges in starken 52 Minuten – vor Sören Schulz (Laufteam Erfurt/55:11) und dem Hildburghäuser Olaf Dömming (57:01). Schnellste Frau war die Berglaufspezialistin Anke Härtl (Rennsteiglaufverein/1:08:41 h) vor der Downhill-Pilotin Hanna Blochberger (Schleusinger LV 99) in 1:12:11 h.