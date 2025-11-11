Hamburg - Der IT-Chef der Block-Unternehmensgruppe hat vor dem Hamburger Landgericht über Kontakte zu der israelischen Sicherheitsfirma berichtet, die für die Entführung der Kinder verantwortlich sein soll. Bei einem Gespräch im Hamburger Elysée-Hotel, das zur Block-Gruppe gehört, habe der israelische Firmenchef über ein Gefahrenpotenzial gesprochen, das angeblich von dem Ex-Mann von Christina Block, Stephan Hensel, ausgehe. Welche Gefahren konkret drohten, wurde aber nicht gesagt. "Das war der große Tusch", sagte der IT-Chef als Zeuge.