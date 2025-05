21. Tag der Wirtschaft: Im Fokus: Fehltage auf Arbeit vermeiden

Nach der Begrüßung durch André Heimrich, dem Geschäftsführer der ACC Cargo GmbH, spricht Landrätin Peggy Greiser über die Bedeutung gesunder Arbeitswelten: „Gesunde Mitarbeitende sind das Fundament einer leistungsfähigen Verwaltung – und eines erfolgreichen Unternehmens. Deshalb setzen wir im Landratsamt nicht nur auf attraktive Arbeitsbedingungen, sondern auf echte Gesundheitskultur.“ Mit zahlreichen Maßnahmen arbeitet das Landratsamt aktiv daran, krankheitsbedingte Fehltage zu senken und das Wohlbefinden seiner Beschäftigten zu stärken. „Ob Hautkrebs-Screenings, regelmäßige Gesundheitschecks oder digitale Achtsamkeitsangebote – wir bieten ein vielfältiges Programm, das über reine Prävention hinausgeht“, so Greiser. „Auch die jährliche Teilnahme am Firmenlauf, an Volleyball- und Fußballturnieren oder die Prämierung des aktivsten Wandertags stärken nicht nur Körper und Geist, sondern auch das Miteinander im Amt. Solche Aktionen verbinden, motivieren und erinnern uns daran, dass Gesundheitsförderung keine Pflichtübung ist, sondern Teil einer starken Behörden- oder Unternehmenskultur“, betont die Landrätin.