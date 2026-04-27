Die Wettkämpfe beim 21. Rhöner Volkslauf zum traditionellen Termin am letzten Sonntag im April lockten in diesem Jahr 1300 Läuferinnen und Läufer sowie Wandersportfreunde auf die Strecken in das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Dabei ging es durch das obere Feldatal zwischen Kaltennordheim, Kaltenlengsfeld und Fischbach. Sehr zur Freude nicht nur der rührigen Organisatoren vom Rhöner WSV, gab es einen neuen Teilnehmerrekord, der sich schon tags zuvor bei der stimmungsvollen Nudelparty mit der Startnummernvergabe in der Kaltennordheimer Rhönbrauerei andeutete und durch die vielen Nachmeldungen am Wettkampftag endgültig zementiert wurde.