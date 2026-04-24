Am Sonntag geht es von jung bis alt wieder zum traditionellen Rhöner Volkslauf. Zur nunmehr 21. Ausgabe treten hunderte Läuferinnen und Läufer beim Frühjahrsklassiker an den Start. Los geht es um 9.45 Uhr mit den Wanderern auf sechs und elf Kilometern. Für die Kinderläufe (1 km bis Ak 9 m/w und 3 km bis Ak 10-13) fällt der Startschuss um 10 Uhr, 10.10 Uhr sowie 10.20 Uhr. Die Jedermann-Läufer legen um 10.30 Uhr los und die 11-km-Strecke sowie der Halbmarathon werden ab 10.40 Uhr in Angriff genommen. Auch im Umfeld herrscht viel Betrieb mit Läufermesse, Kuchenbuffet und dem Projekt „Schule läuft“. Die Nudelparty am Abend zuvor (Samstag ab 18 Uhr im Schalander in der Rhönbrauerei) ist noch einmal ein ganz eigenes Highlight für sich. Nachmeldungen für den Rhöner Volkslauf sind auch noch am Sonntag bis 9 Uhr möglich.