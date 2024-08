Im Feld der rund 250 Teilnehmer beim traditionellen Pleßlauf tummelten sich insbesondere bei den Frauen auf fast allen Strecken sehr starke leistungsorientierte Volkssportläuferinnen. Kristin Hempel (USV Erfurt) musste Nadine Hübel (TV Dipperz) in 2:14:48 Stunden den Sieg überlassen. Bei den Herren trumpfte der Meininger Thomas Heß in 2:03:24 h auf. Stark besetzt waren auch die 21,1 km. Über diese anspruchsvolle Distanz sicherte sich der Sömmerdaer Stefan Thiel in 1:34:23 h den Erfolg. Schnellste Frau war die Jugendliche Madita Wirz in 1:52:08 h. Auf der 10,7-km-Distanz freute sich die Schmalkalder Krankenschwester Anne Ritzmann vom Lauftreff Breitungen in 58:35 min über ihren Sieg. Auch bei den Männern blieb der Erfolg in der Region. Bäckermeister Florian Holland-Cunz aus Meiningen siegte überlegen in 43:49 min.