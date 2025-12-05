Am Donnerstagabend war im Revier der Bundespolizei am Meininger Bahnhof plötzlich mal alles anders: Die Beamten mussten nicht raus, um einen Übeltäter zu schnappen, dieser kam nämlich von ganz alleine zu ihnen.
Ein 21-jähriger Ukrainer stellte sich in Meiningen der Bundespolizei und zahlte dank eines Bekannten tausende Euro Strafe. Jetzt ist er auf freien Fuß.
