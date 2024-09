In den Landtag kommen, ohne im Wahlkampf so richtig öffentlich in Erscheinung zu treten? Das ist drei Südthüringer Politikern der Wagenknecht-Partei gelungen. Ex-CDU-Bundestagskandidat Alexander Kästner aus Wasungen, Ex-Linker und Ex-Bürgermeister Tilo Kummer aus Hildburghausen und die Ex-Linke Anke Wirsing aus Bad Salzungen: Sie alle sitzen in der 15-köpfigen Fraktion im neuen Erfurter Landesparlament. Das einzige, was sie dafür tun mussten: Sie durften mit dem Segen aus Berlin ins BSW eintreten und wurden von den wenigen Dutzend Mitgliedern auf vordere Plätze der Landesliste gesetzt.