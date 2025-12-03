2026 wird in Bayern gewählt: Bayerns Kommunalwahl - mehr als ein Lackmustest für den Bund

Bleiben noch die Grünen, die sich landes- und bundespolitisch anders als 2020 in einem unangenehmen Umfragetief befinden. Damals holte die Partei mit 17,3 Prozent das beste Kommunalwahlergebnis ihrer Geschichte. Hinter der CSU landete sie auf Platz 2. Für die Grünen geht es daher vordergründig darum, den seit vielen Monaten andauernden Abwärtstrend zu stoppen. Optimismus zieht die Partei etwa aus ihrer wachsenden Mitgliederzahl - wahr ist aber auch, dass auch Parteien wie die AfD und die Linke in Bayern Mitgliederzuwächse verzeichnen.

Apropos Linke - die Partei erlebt seit der Abspaltung von Sahra Wagenknechts BSW auch in Bayern einen echten Boom. Umfragen sehen sie gar in Schlagweite der Fünf-Prozent-Hürde im Landtag. Auf kommunalpolitischer Ebene ist sie im ländlichen Raum aber weiter eher ein Exot.

Finale Entscheidungen wohl oft erst in Stichwahl am 22. März

Anders als bei Landtags- und Bundestagswahl ist bei der Kommunalwahl auch vielerorts immer wieder eine besondere Geduld gefragt - denn regelmäßig müssen Entscheidungen in Bürgermeister- und Landratswahlen in Stichwahlen doppelt entschieden werden. So gesehen dürfte der 22. März 2026 nicht minder spannend werden und schon jetzt in den Kalendern der Parteien mit mehreren Ausrufezeichen markiert worden sein.