Schon in der Hinrunde Bayern und BVB mit Verletzungssorgen

In München und Dortmund beklagten sie schon in der Hinrunde sehr viele verletzte Profis. Bei beiden Vereinen werden ungewohnte Urlaubslösungen diskutiert; etwa direkt nach dem Bundesliga-Ende, falls Bayern und der BVB nach dem verpassten DFB-Pokal-Finale (24. Mai 2025) auch das Champions-League-Endspiel am 31. Mai in München nicht erreichen sollten.