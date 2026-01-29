Im vergangenen Jahr gab es im Standesamt Schmalkalden 71 Anmeldungen zur Eheschließung. 63 davon wurden in Schmalkalden vollzogen, berichtet Nadine Heinkel, die neue Leiterin des Standesamtes. Der „Weiße Saal“ im Schloss Wilhelmsburg werde als Hochzeitsort im Standesamt häufig angefragt, könne aber wegen der Sanierungsarbeiten derzeit nicht bereitgestellt werden, wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten auf ihrer Seite informiert.