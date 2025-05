Aktionstage "ein voller Erfolg"

"Die Organspende-Aktionstage waren ein voller Erfolg! 200.000 Menschen wurden am Rande von Hunderten Spielen für das Thema Organspende sensibilisiert. Es ist wichtig, dass sich die Menschen mit der Organspende auseinandersetzen, denn allein in Bayern warten aktuell rund 1100 Menschen auf ein lebenswichtiges Spenderorgan – einige vergebens", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). "Ich danke daher dem BFV für diese wichtige Aktion und allen beteiligten Vereinen, dass sie sich so für die Organspende eingesetzt haben."