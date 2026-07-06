Montreal - Der älteste Schwimm-Weltrekord auf einer Einzelstrecke bei den Frauen ist Geschichte. Kanadas Star Summer McIntosh (19) brach vor den heimischen Fans in Montreal in 2:01,65 Minuten die bisherige Bestmarke über 200 Meter Schmetterling. Die dreifache Goldmedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen 2024 in Paris war damit 16 Hundertstelsekunden schneller als die Chinesin Liu Zige, die 2009 den alten Rekord (2:01,81) während der sogenannten Ganzkörperanzug-Ära aufgestellt hatte.
200 Meter Schmetterling Schwimmstar knackt letzten Rekord der Ganzkörperanzug-Ära
dpa 06.07.2026 - 09:00 Uhr