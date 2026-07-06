200 Meter Schmetterling: Schwimmstar knackt letzten Rekord der Ganzkörperanzug-Ära

"Das war der eine Weltrekord, von dem ich schon als Kind geträumt habe", sagte McIntosh nach ihrem Coup. "Dass ich ihn jetzt geschafft habe, ist wirklich unglaublich." Sie hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin. Die Kanadierin lebt und trainiert in den USA. In Austin wird sie von Bob Bowman gecoacht, der US-Schwimmlegende Michael Phelps zu 23 olympischen Goldmedaillen geführt hatte.