. 200 Jahre Sparkasse in der Region – das war am Donnerstagnachmittag auch im Suhler Beratungscenter der Rhön-Rennsteig-Sparkasse im Steinweg Grund genug für ein kleines Jubiläumsfest. Den ganzen Tag über standen Teammitarbeiter bereit, um mit Kunden und Passanten ins Gespräch zu kommen und diese auch ohne vorherige Terminvereinbarung persönlich zu beraten. Dazu gab es in einem eigens aufgebauten Pavillon in der Fußgängerzone Überraschungen für Groß und Klein.