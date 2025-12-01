„Die Marlitt ist schon lange tot. Doch ist es heute noch Gebot, des Öfteren an sie zu denken und Augenmerk auf sie zu lenken… Sie war berühmt in ihrer Zeit und ihrer Heimatstadt verleiht sie heute noch ein wenig Klasse. Drum feiern wir mit Sammeltasse…“, hat Uta Kessel gedichtet – und lädt damit ein, den Geburtstag der als Eugenie John in Arnstadt geborenen Schriftstellerin Marlitt mit ihr zu feiern. Immerhin hat Kessel jahrzehntelang die Marlitt für Stadtführungen und andere Auftritte verkörpert.