Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen findet in diesem Jahr nicht statt. Tour-Direktorin Vera Hohlfeld und Renndirektor Marian Koppe teilten mit, dass die 37. Auflage aufgrund von Finanzproblemen nicht ausgetragen werden kann. Eine Absage stand bereits im Raum, nachdem in der vergangenen Woche bekanntgeworden war, dass Zuschüsse des Landes Thüringen in Höhe von 200000 Euro nicht mehr erbracht werden können.