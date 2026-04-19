Die 20. Auflage des traditionsreichen Straufhainlauf wird wohl für alle Teilnehmer angesichts einer Top-Organisation als sportliches Erlebnis noch lange nachhallen. Dafür sorgten einmal mehr Richard Podlich, Teamchef-Nachfolger André Engel und sein eingespieltes Team vom LSV Streufdorf 1990. Schon beim Betreten des sportlichen Geländes wurden die rund 150 Läufer von duften Gerüchen des Kuchenbüffet begrüßt. Doch ehe sie von Carla und Larissa Carl ein Paradies für den Gaumen genießen konnten, standen erst einmal die Wettbewerbe über von 400 Metern Länge bis zum Hauptlauf über 12,7 km am Fuße des Straufhain auf dem Programm. Und da wurde bei herrlichem Frühlingswetter in allen Altersklassen um die begehrten Punkte im Werra-Rennsteig-Cup (WRC) gekämpft.