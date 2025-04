Der 20. Rhöner Volkslauf wird erneut zu einem Lauftreff der Extraklasse mit Start und Ziel am Kaltennordheimer Schwimmbad. Die vielen ehrenamtlichen Frauen und Männer des Rhöner WSV glänzten wieder einmal mit einer perfekten Organisation. Über 800 Läuferinnen und Läufer suchten auf den Strecken von einem Kilometer bis zum Halbmarathon die Sieger und Platzierten in den verschiedenen Altersklassen. Die jüngsten Ausdauersportlerinnen und -sportler waren Lou, Kalle Jakob, Colin, Moritz, August oder Franz, alle 2020 geboren und gerade einmal vier oder fünf Jahre alt. Dass der Lauf in der Rhön ein Treffen der Generationen ist, untermauerten Klaus Scheffler und Horst Marschall, 1947 und 1948 geborene Senioren bei der 20. Auflage. Das tolle Wetter tat ein Übriges, dass die Aktiven und deren zahlreiche Begleiter einen tollen Sporttag in der Rhön erleben durften.