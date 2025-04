Es sollte ein Tag werden, wie er schöner kaum sein kann. So für die insgesamt weit über 1000 Läuferinnen und Läufer, Nordic- Walkerinnen und -Walker und für die Wanderinnen und Wanderer, die sich auf die Rundkurse mit Start und Ziel am Kaltennordheimer Schwimmbad gemacht haben. Aber auch die mindestens noch einmal so vielen Begleiter und die zahlreichen Familienangehörigen der Sportlerinnen und Sportler sowie die Besucher und Neugierigen haben ihr Kommen nicht bereut. Ideale Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein sorgten für gute Stimmung schon lange vor dem ersten Start.