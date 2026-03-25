Der Gesamtvorstand der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Leader „Henneberger Land“ hat in Walldorf die Weichen für neue Vorhaben im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und den ländlichen Ortsteilen der Stadt Suhl gestellt. Antragsteller präsentierten zuvor ihre Ideen, wobei die Vielzahl der Anträge zwei Vorstellungsrunden erforderte. Bereits im November 2025 hatten private Akteure ihre Konzepte vorgestellt, Ende Januar folgten die kommunalen Antragsteller. Jede Präsentation durfte fünf Minuten dauern, um den Gesamtvorstand zu überzeugen. Am Ende erstellte das Gremium ein Ranking, das die Chancen auf Fördergelder bestimmt.