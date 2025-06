20. Likra Schwimmcup: Sonneberg – ein Jubiläum voller Wasserfreude

Doch damit nicht genug: Mit dem Likra Schwimmcamp geht die Kooperation weit über den Wettkampftag hinaus. In mehreren Durchgängen nehmen jeweils dreißig Kinder teil, erleben spannende Ausflüge – etwa in die Funtasy World Rödental – und werden gezielt im Schwimmen und in ihrer Wassersicherheit gefördert. Eine Initiative, die nicht nur sportlich begeistert, sondern auch wichtige Fähigkeiten fürs Leben vermittelt.