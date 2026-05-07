„Im sechsten Jahrhundert residierte der letzte König des Königreichs Thüringen. Doch seit 2006 gibt es wieder einen Thüringer König...“, so steht es auf einem der großen Poster zu lesen, die die neue Ausstellung im Steinwegcenter zieren. Eine Ausstellung, die die Bratwurstkönige und ihre Krönungen im Visier haben. Passend zur Eröffnung dieser Schau ließ die amtierende Hoheit Norbert Abt Bratwürste servieren. Was sonst? Schließlich geht es im Leben immer um die Wurst.