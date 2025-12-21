Am vierten Adventswochenende feierte Unterpörlitz seinen alljährigen Weihnachtsmarkt – diesmal bereits zum 20. Mal. Entlang der Dorfstraße erwarteten die Gäste zahlreiche Essensangebote. Vor dem Gemeindehaus sorgten die Ilmenauer Blasorchester mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung. Auch für die kleinen Besucher war einiges geboten: ein kostenloses Karussell sowie Kinderbasteln und Kinderschminken im Gemeindebüro.