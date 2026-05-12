Am Himmelfahrtsabend treffen in Meiningen Gäste ein, denn es gibt was zu feiern: Seit 20 Jahren schon fühlen sich das französische Städtchen Bussy Saint-Georges und das thüringische Meiningen einander freundschaftlich verbunden. Das soll an diesem Wochenende gefeiert werden. Die Stadt Meiningen und der Freundeskreis Städtepartnerschaft Bussy Saint-Georges und Meiningen e. V. freuen sich auf eine Delegation aus der französischen Partnerstadt, angeführt vom Bürgermeister, die am Donnerstagabend eintreffen und mit einer Begrüßungsparty in der Alten Druckerei Resch willkommen geheißen wird ein.