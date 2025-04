An seine Anfänge im Unternehmen kann sich Geschäftsführer Michael Jubt noch gut erinnern. „Es war wie in einem Museum“, sagt er. Die veraltete Technik stammte zum Teil noch aus der Zeit des Elektrogerätewerks Suhl (EGS), das bereits seit Jahrzehnten auf dem Gelände am Zella-Mehliser Köhlersgehäu einen Standort hatte. Diesen Investitionsstau galt es ab 2005 aufzulösen und das Unternehmen in einen hochmodernen Produktionsstandort zu verwandeln – und genau das ist die Prime-tec GmbH seit nunmehr 20 Jahren.