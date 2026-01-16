Wenn Heidi Köntopp erzählt, dann hat sie ein Lächeln im Gesicht. Nein, der Tod ist nicht unbedingt traurig. Der Tod ist vielmehr erlösend. Doch manchmal können Sterbende einfach nicht loslassen, obwohl sie es so sehr wollen. Die ehrenamtliche Hospizbegleiterin hat viel erlebt. Seit dem Jahr 2014 gehört sie zum Team des Hospizvereins Emmaus Hildburghausen. Sie ist zur Stelle, wenn ihre Hilfe, die Begleitung gebraucht wird. Für sie, die in der Pflege tätig war, mittlerweile im Ruhestand ist, war immer klar: Sie möchte nicht zu Hause sitzen, sondern noch gebraucht werden. Deshalb sei sie damals im Kurs des Hospizvereins gelandet. Sie wurde Sterbebegleiterin. Und sie weiß mittlerweile, wie wichtig diese Arbeit ist.