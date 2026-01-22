Die Brückenführungen durch die Haseltalbrücke sind der Renner. Im vergangenen Jahr hatte es nicht einmal einen Tag gedauert, bis alle Karten für die angekündigten vier Termine vergeben waren. „Die Anfragen sind durch die Decke gegangen. Aus geplanten vier Führungen sind schlussendlich elf geworden“, sagt der Leiter des Fahrzeugmuseums, Thosten Orban. Dennoch konnten nicht alle Interessenten bedient werden.