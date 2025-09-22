Auf einer Weihnachtsfeier fing alles an. Damals im Jahr 2004, als die Fertigstellung des zu seiner Zeit neuen Bettenhauses des Suhler Klinikums bevorstand, hatte der Geschäftsführer die Idee, dass man Leute gebrauchen könnte, welche die Patienten und Besucher beim Umzug ins neue Gebäude begleiten und ihnen helfend zur Seite stehen. Es meldeten ehemalige Mitarbeiterinnen des Krankenhauses, die im September vor 20 Jahren ihren ehrenamtlichen Dienst als Grüne Damen aufnahmen.