Drei Stationen nennt Roland Müller, die besonders wichtig waren für ihn als Fotografen. „Mit acht Jahren hab ich das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt. Eine Certina. Da wollte ich alles fotografieren“, erinnert er sich. Sein Großvater hat das Jagdhaus Gabelbach bei Ilmenau betrieben und dort war er als Junge häufig zu Besuch. „Ich habe Fotos vom Schnee gemacht und war enttäuscht, dass alles schwarz-weiß war. Aber die Ästhetik hat mir damals schon gefallen und mich nicht mehr losgelassen.“