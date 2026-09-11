Gerhard Feyser aus Themar ist nicht zum ersten Mal Mitglied in einem Fotoclub. Auch wenn das damals noch nicht so hieß: „In meiner Lehrzeit von 1962 bis 1965 war ich in einer Arbeitsgemeinschaft in meinem Lehrbetrieb aktiv“, erzählt er. Interessiert hatte er sich für das Hobby Fotografie schon zuvor. Aber die Grundbegriffe erlernt er in jener AG. Auch den Umgang mit dem Fotolabor, dass Entwickeln der Filme und die Vergrößerungen zu Papierbildern lernt er dort von der Pike auf.