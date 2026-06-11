Dresden - Glanz, Glamour, große Show und große Gefühle: Helene Fischer ist mit Spektakel und Bombast zurück auf der Bühne. Vor rund 35.000 Fans in Dresden wirkt es, als sei die Sängerin nie weg gewesen. Nach knapp dreijähriger Tourpause startet die Schlagerikone ihre "360°"-Stadion Tour. Den Fans in Dresden bietet sie am Mittwochabend ein perfekt choreografiertes Spektakel: Sie tritt auf mit goldenem Haar, goldenem Mikrofon, gekleidet in Lack und Leder, umringt von unzähligen Tänzerinnen und Tänzern sowie eingebettet in Spezialeffekte wie Feuer, Blitze, Pyrotechnik und Nebel.