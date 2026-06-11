2005 hatte Fischer im Alter von damals 19 Jahren ihren ersten Song "Feuer am Horizont" im Studio aufgenommen, erinnert sie sich. Das Lied gibt es ebenso zu hören wie die neue Single "Heute Nacht". Der Song landete eine Woche nach seiner Veröffentlichung im Mai auf Platz eins. Nach 20-jähriger Karriere stand Fischer damit tatsächlich zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an der Spitze der deutschen Charts. Ihr wohl bekanntester Hit "Atemlos durch die Nacht" hatte es 2012 auf Platz Drei geschafft und erst Ende 2023 in einer Neuauflage zusammen mit Rapperin Shirin David Platz Eins erobert. Derzeit arbeitet Fischer nach Angaben ihres Plattenlabels an ihrem neunten Studioalbum.