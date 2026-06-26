Frühstücken auf dem moosigen Waldboden, mit Steinen und Zapfen einen großen Turm bauen, Käfer beobachten, die über die Wurzel krabbeln und mit den Freunden die tollsten Abenteuer erleben. Das klingt nach einem richtig coolen Tag für Kinder, oder? Für die Zweieinhalb- bis Siebenjährigen im Waldkindergarten in Ilmenau-Roda ist das Alltag. Sie sind draußen – und zwar bei Wind und Wetter. „Ob Regen oder Sonnenschein, wir gehen jeden Tag raus in den Wald“, sagt Tina May. „Da haben wir etwa zehn verschiedene Plätze, wo unser Morgenkreis stattfindet oder die Kinder die Natur entdecken können. Auch gegessen wird draußen. Außer bei Unwetter oder wenn es im Winter richtig kalt ist. Dann natürlich nicht“, sagt sie mit einem Grinsen.