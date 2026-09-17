Als am Donnerstagabend die ersten Gäste zum traditionellen Anblasen und Antrinken ins Häselriether Kirmeszelt strömen, erleben sie eine Kirmesgesellschaft voller Leichtigkeit und Vorfreude auf fünf Tage Ausnahmezustand. Doch hinter den jungen Menschen und ihren Helfern liegen Monate voller Arbeit, Schweiß und Stress. Denn die Kirmes im Stadtteil von Hildburghausen entsteht nicht von allein. Damit das größte Fest Häselrieths von Donnerstag bis Montag Traditionen lebendig machen kann, investieren die Organisatoren fast ein ganzes Jahr lang Zeit und Arbeit in die Vorbereitung ihrer Kirmes.