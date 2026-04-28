Cheforganisatorin Kati Nimz vom Verein Leichtathletik Sonneberg e. V. (LA Sonneberg) zeigte sich angesichts der sehr guten Teilnahme zur Jubiläumsauflage des Frühjahrscrosslaufs sehr zufrieden. „So viele Kinder und Jugendliche muss man erst mal mobilisieren – auch angesichts des wunderschönen Frühlingstages heute.“ Der Crosslauf über die einzelnen, sehr anspruchsvollen Strecken rund um das Gelände des Neufanger Sportplatzes – ausschließlich für Kinder und Jugendliche ausgeschrieben – hat sich auch bis ins oberfränkische Schwürbitz, einem Ortsteil von Michelau im Landkreis Lichtenfels, herumgesprochen. Der TSV Schwürbitz rückte gleich mit elf Teilnehmern an. „Ich finde das ganz toll“, so Übungsleiter Reinhard Zimmermann vom TSV Schwürbitz, „eine Laufveranstaltung zu organisieren, wo nicht immer die älteren Starter im Mittelpunkt stehen.“ Gleiche Meinung vertrat auch Kati Nimz. „Als wir die erste Veranstaltung 2004 ins Leben riefen, beteiligten sich nur sehr wenige Kinder und Jugendliche daran“, erinnert sie sich. Und heute waren es allein bei den Jugendlichen der Altersklassen M12 bis M16 18 Teilnehmer und bei den weiblichen Jugendlichen 15 Aktive. „Da lohnt sich schon der organisatorische Aufwand, in freier Natur so einen Crosslauf durchzuführen.“