In Polen hatten Ermittler den Angaben zufolge drei Callcenter zerschlagen, zwei davon in Warschau in einer Wohnung und in einem Hotelzimmer. Sechs Verdächtige wurden festgenommen, die arbeitsteilig und "hochprofessionell" gearbeitet haben sollen, wie es weiter hieß. Laut Mitteilung ist es bereits der dritte länderübergreifende Einsatz zu diesem Phänomen.