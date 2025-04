Es war ein Festival der Höhepunkte und Jubiläen. Am Sonntag ging die 20. Auflage des Arnstädter Bach-Festivals mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten „und einem grandiosen Konzert der spanischen „Musica Alchemica“ und Violinsolistin Lina Tur Bonet, die an der Hochschule in Weimar als Professorin für das Spiel auf der Barockvioline tätig ist, zu Ende. Möglich machte dieses außergewöhnliche Konzert die zum zweiten Mal erfolgte Kooperation mit den Thüringer Bachwochen. Diese hat sich erneut bewährt.